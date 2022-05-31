РИАМО - 31 мая. Утвержден график приема граждан в приемной правительства Подмосковья в июне 2022 года. Приемная правительства располагается в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1.

3 июня в 10:00 начнется прием у министра экономики и финансов региона Наталии Масленкиной.

С 10:00 6 июня граждан будет принимать председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Ирина Доркина, а с 15:00 - министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

7 июня примут жителей министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов (с 15:00) и министр информационных и социальных коммуникаций области Екатерина Швелидзе (с 15:00).

С 10:00 8 июня прием проведет министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

9 июня запланирован прием граждан у министра благоустройства региона Михаила Хайкина и у министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Абаренова (в 15:00).

10 июня в 10:00 начнется прием у министра энергетики Московской области Александра Самарина, а в 15:00 - у министра правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артура Гарибяна.

С 10:00 15 июня начнутся два приема – у первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой и руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светланы Аиповой, а с 15:00 - у зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн и председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов примут жителей 16 июня (с 10:00 и с 15:00 соответственно).

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева проведет прием 17 июня, начало в 10:00. А с 15:00 в тот же день - министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

20 июня с 15:00 жителей примут зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

21 июня с 15:00 начнется прием граждан у зампреда правительства Подмосковья Марии Нагорной и у министра правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислава Годиенко.

22 июня с 10:00 граждан примет министр жилищной политики региона Инна Федотова, а с 15:00 – зампред правительства области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

23 июня в 10:00 начнется прием у руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, а в 15:00 – у зампреда правительства региона Анны Кротовой.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский примет жителей 24 июня с 10:00.

27 июня с 15:00 граждан будет принимать начальник Главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская.

В 15:00 28 июня начнутся два приема – у зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова и министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.

29 июня с 10:00 приемы проведут зампред правительства Московской области Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

А 30 июня в 15:00 начнутся приемы у советника губернатора Московской области в ранге министра Хатии Окуджавы, у министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова и министра территориальной политики Подмосковья Елены Ковалевой.

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