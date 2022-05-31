РИАМО - 31 мая. В Подмосковье и столице на 1 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана в отдельных районах будет действовать с 00:00 до 12:00 1 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

1 июня в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается туман, температура составит плюс 12-14 градусов, днем будет плюс 22-24 градуса.

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