РИАМО - 31 мая. Опубликован график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в июне.

Юристы примут посетителей 6, 7, 14, 15, 20, 21, 27 и 28 июня с 10:00 до 14:00. Консультации проведут в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, б-р Строителей, д. 4, стр. 1.

Необходимо заранее записаться на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13.

Обратиться к юристам за бесплатной консультацией могут только жители Подмосковья.

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