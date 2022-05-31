РИАМО - 31 мая. Опубликован график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в июне.
Юристы примут посетителей 6, 7, 14, 15, 20, 21, 27 и 28 июня с 10:00 до 14:00. Консультации проведут в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, б-р Строителей, д. 4, стр. 1.
Необходимо заранее записаться на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13.
Обратиться к юристам за бесплатной консультацией могут только жители Подмосковья.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии