РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мая. В усадьбе Гребнево в городском округе Щелково 5 июня пройдет акустический концерт, на котором выступит владелец усадьбы, предприниматель и музыкант Андрей Ковалев, сообщается на странице усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

Живая музыка и историческая атмосфера усадьбы Гребнево гарантируют гостям прекрасный вечер и заряд хорошего настроения.

Концерт пройдет в шатре «Трубецкой холл», начало в 16:00. Вход бесплатный.

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