РИАМО - 31 мая. Фестиваль-конкурс «7 нот Подмосковья» за 4 года существования вырос и пришло время раздвинуть его до всероссийских масштабов, сообщил автор идеи, сооснователь фестиваля-конкурса, депутат Госудумы Сергей Колунов. «Фестиваль стоит уже немножечко развить, увеличить его границы и, чтобы он стал Всероссийским. Потому что мы хотим развивать именно в сторону творчества и патриотизма», - заявил Колунов.

Он рассказал, что в этом году на участие в фестивале-конкурсе было подано свыше 2 тыс. заявок. Отбор прошли свыше 600-700 участников. Отборочные концерты проводились в Балашихе, Звенигороде, Наро-Фоминске и Клину.

31 мая в рамках гала-концерта «Миллион огней» в Vegas City Hall в Красногорске участники покажут более 20 номеров.

Фестиваль-конкурс проводится в Подмосковье с 2015 года. Его учредила детская концертная студия «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке министерства культуры Московской области.

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