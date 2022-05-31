РИАМО - 31 мая. На территории музейного комплекса «Дорога памяти» в рамках проекта «Кинопарк» стартует второй сезон уличных кинопоказов выходного дня. В мае сеансы посетили порядка 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Проект реализуется ведомством совместно с ГАУК МО «Креативное бюро «Регион». В прошлом году на 54 показах побывали более 2 тыс. человек.

Всего в 23 округах откроется 39 площадок, где проведут свыше 120 сеансов. В Клину и Одинцовском округе это будут автокинотеатры.

В афише значатся такие картины, как «Родители строгого режима», «Хэппи-энд», «Моя ужасная сестра», фэнтези «Тайна амулета», мультфильм «Команда котиков», а также исторические военные, документальные, семейные и другие фильмы.

В июне летний кинотеатр в рамках проекта откроется на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. В его репертуаре – отечественные исторические, военные, приключенческие картины, а также ленты для семейного просмотра.

Сеансы проводятся с пятницы по воскресенье, начало в 21:30, вход свободный.

10 июня зрителям покажут «Брестскую крепость» и «Молодую гвардию», 11 июня – «Папы» и «Мамы», 12 июня – «Клятву» и «Рябиновый вальс».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.