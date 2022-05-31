РИАМО - 31 мая. В рамках «Месяца чистоты и благоустройства» в соответствии с новыми требованиями содержания дворов в Подмосковье демонтировали 30 км поврежденных и нефункциональных ограждений, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

Эти ограждения не влияли на безопасность граждан и не защищали зеленые насаждения от заезда автотранспорта.

«Весной этого года мы анонсировали современный подход в оформлении прилегающих к домам территорий, цель которого - приведение всех дворов к единому визуальному стандарту», - сказала руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила, что теперь бордюры во дворах красят в серый цвет, декор из покрышек у жителей обменивают на саженцы, а нефункциональные ограждения убирают.

«Этот подход поможет не только повысить визуальную привлекательность дворовых территорий, освободив их от изношенных и мятых ограждений, но и перераспределить ресурсы на действительно важные задачи в содержании и благоустройстве дворов. Например, замена сломанных частей металлических ограждений обходится до 40 тыс. рублей за один комплект», - отметила Аипова.

Он уточнила, что от парковки авто газоны защищают бетонные полусферы.

Всего по 695 адресам в 49 округах Подмосковья убрали порядка 124 тонн ограждений.

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