РИАМО - 31 мая. В государственной ветеринарной станции по г. о. Домодедово и Подольск ГБУВ МО «Терветуправление №5» состоялась экскурсия для первоклассников Заревской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов, сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Ветспециалисты показали ученикам оснащение клиники, а также познакомили с основными принципами работы ветеринарного врача. Кроме того, они рассказали ребятам о проблеме безнадзорных животных и о правилах ухода за домашними питомцами. Ребята также попробовали себя в роли ветеринарных врачей.

«Сегодня работа по профориентации является неотъемлемой частью программы повышения качества образования. Поэтому со своей стороны мы оказываем полное содействие проведению ознакомительных и образовательных мероприятий в государственных ветеринарных учреждениях Московской области», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Знакомство с различными специальностями позволит ребятам правильно определиться с выбором профессии в будущем и, возможно, кто-то из них пополнит ряды ветеринарных врачей в будущем, отметил министр.

Он добавил, что подобные встречи проводятся государственными ветврачами в области регулярно.

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