РИАМО - 31 мая. В этом году на участие в фестивале-конкурсе «7 нот Подмосковья» подали более 2 тыс. заявок. Из них в отборочный этап прошли более 600-700 участников из Московской области, сообщил директор фестиваля-конкурса Илья Колунов.

«Про охват если говорить, то на текущий момент у нас в этом году более 2 тыс. заявок онлайн. <…> Логистика определенная выстраивалась, чтобы всем было удобно приезжать. У нас было 4 города: Наро-Фоминск, Клин, Звенигород и Балашиха», - сказал Колунов.

Он добавил, что в этих городах прошли 4 отборочных концерта. 31 мая в рамках гала-концерта «Миллион огней» в Vegas City Hall в Красногорске участники покажут более 20 номеров.

Сам Колунов откроет концерт своей авторской песней «Миллион огней» совместно с популярным хип-хоп исполнителем Loc-Dog при участии вокалистов-лауреатов фестиваля.

Фестиваль-конкурс был учрежден в 2015 году детской концертной студией «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке министерства культуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность поддержки одаренных детей в регионе.

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