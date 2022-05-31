РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мая. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил военнослужащих с 90-летием воинской части «Ильинское».

90-летие воинской части отметили 30 мая.

«Поздравил военнослужащих с этим праздником. На протяжении всего времени воинская часть успешно справляется с поставленными задачами и ответственно несет боевое дежурство. Уверен, что безопасность нашей страны в надежных руках», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Воинская часть «Ильинское» осуществляет подготовку военных специалистов офицерского состава, а также солдат срочной и контрактной службы по специальностям телефонной связи и радиовещания.

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