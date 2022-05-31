РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мая. В деревнях Домодедова с 1 по 4 июня будет работать мобильный офис социальной газификации, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

1 и 2 июня офис соцгазификации будет работать в деревне Ильинское у дома №10Б; 3 и 4 июня – в деревне Ловцово у дома №11; 3 июня – в деревне Поливаново по адресу: улица Центральная, дом №40. Время работы – с 10:00 до 16:00.

В мобильных офисах можно оставить заявку о подключении домовладения к газу по соцгазификации. Также сервис позволяет получить ряд соцуслуг: договор на техобслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому; льготы ФНС.

Ознакомиться с актуальным расписанием мобильных офисов можно на сайте «Мособлгаза».

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