РИАМО - 31 мая. Чтобы отказаться от курения, необходимо не просто замотивировать себя на успех, но и обратиться к специалистам за помощью, так как никотиновая зависимость - очень сильная, и побороть ее в одиночку крайне сложно, сообщает радио Sputnik.

С 1987 года 31 мая по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день без табака. В этот день традиционно проводят просветительские мероприятия, рассказывающие об опасности курения. Среди них - распространение материалов, пропагандирующих ЗОЖ, обмен сигарет на фрукты и проведение обследований организма.

Такая профилактическая работа четко донесла до каждого курильщика, что эта пагубная привычка негативно влияет на организм, и полностью развенчала миф о пользе табака.

Во всем мире постепенно сокращается количество людей, подверженных зависимости от никотина. В 2015 году было зафиксировано 1,32 млрд курильщиков, а к 2025 году их останется 1,27 млрд.

Однако главный способ борьбы с табакокурением - законодательные ограничения, распространяющиеся на рекламу, продажу табачных изделий и курение в общественных местах. А повышение акцизов - принуждение к отказу от табака с экономической стороны.

Но отказ от курения - процесс долгий и тяжелый, так как никотин вызывает сильное привыкание. Только 4% попыток бросить курить без необходимой помощи становятся успешными. Отказаться от пагубной привычки помогут специалисты - наркологи, психологи, специалисты отделений медицинской профилактики при медучреждениях.

Сначала пациента обследуют, чтобы выстроить схему борьбы с зависимостью. Затем подбирают индивидуальный план лечения и методы, например, медикаменты или физиопроцедуры. После этого отслеживают результаты и при необходимости корректируют курс.

При этом даже те, кто обратился за квалифицированной помощью, в 50% случаев не проходят весь курс до конца - настолько сильна никотиновая зависимость.

Дополнительно замотивировать себя на успех поможет забота об окружающих. Необходимо осознать, что вторичный табачный дым, который вынуждены вдыхать находящиеся рядом с курильщиком люди, тоже крайне вреден для здоровья. Ежегодно от связанных с табачным дымом болезней гибнет больше 1 млн человек, среди них - 65 тыс. детей.

Альтернативные пути потребления никотина (вейпы и системы нагревания табака) тоже не могут считаться безопасными для здоровья. Остается риск возникновения заболеваний легких.

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