РИАМО - 31 мая. Украинский суд признал виновными двух российских военных в нарушении законов и обычаев войны. Александр Бобыкин и Александр Иванов получили по 11,5 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Они во время судебного заседания признали свою вину. Обвинение просило для них 12 лет, а защита требовала минимальное наказание – 8 лет.

На Украине уже не первый раз судят российских военнослужащих.

Ранее суд в Киеве приговорил 21-летнего российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны

Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Она началась 24 февраля.

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