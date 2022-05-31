РИАМО - 31 мая. В этом году на территории столицы планируют запустить работу трех пожарных депо, сообщил журналистам начальник ГКУ «Пожарно-спасательный центр» города Москвы Иван Подоприхин.

«С 1 декабря 2021 года в поселениях Краснопахорское, Марушкинском в ТиНАО заступили на дежурство наши пожарные расчеты. В феврале этого года было введено новое задание ПСО 302-го отряда (поселение Вороновское - ред.). <…> В 2022 году планируется создание и ввод в строй еще трех новых подразделений – Новофедоровское, Чернецское и Дмитровское шоссе, поселок Северный», – рассказал Подоприхин.

Ранее Подоприхин сообщал, что с начала года сотрудники ГКУ «Пожарно-спасательный центр» привлекались к реагированию на пожары и происшествия на 10% реже, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала текущего года сотрудники центра участвовали в тушении более 850 пожаров.

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