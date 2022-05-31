РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мая. В парке усадьбы Фряново в городском округе Щелково 5 июня пройдет первый этап фольклорного фестиваля народной культуры «Лен цветет», сообщается на сайте историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново».

В программе: ярмарка мастеров, где будут представлены традиционные народные промыслы, коллективы народного танца, фольклорные коллективы, мастер-классы, а также посадка льна.

Начало в 13:00, участие в фестивале могут принять все желающие.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.