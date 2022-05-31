РИАМО - 31 мая. Экс-сеть ресторанного быстрого питания McDonald's подала три заявки в Роспатент, чтобы зарегистрировать три новых бренда: «Это он», «Точно он» и «Компас», сообщает агентство новостей «Москва».

Ранее бывшая американская сеть уже зарегистрировала четыре заявки в Роспатенте – «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Новые заявки позволят производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки. А еще игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Также эти патенты помогут открывать кафе и рестораны.

Заявки подала ООО «Макдоналдс», которая пока, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит американской McDonald's Corporation.

Ранее стало известно, что российский бизнес этой компании купил новокузнецкий предприниматель Александр Говор. Он владеет 25 ресторанами, работающих по франшизам в городах Сибири.

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