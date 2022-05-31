РИАМО - 31 мая. Путепровод через Кавказский бульвар достроен уже на 90%. Он станет частью Московского скоростного диаметра на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Завершен монтаж пролетного строения, ведется гидроизоляция и работы по устройству выравнивающего слоя. Идет подготовка к укладке асфальтобетонной смеси», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что технический пуск движения по объекту назначен на конец лета.

«Общая строительная готовность участка Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги на сегодняшний день составляет 60%», - отметил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на указанном участке ведутся работы по возведению еще 3 путепроводов: через Кантемировскую улицу, реку Городня и Котляковский ручей. Они все уже в значительной степени достроены.

«На путепроводах через реку Городня и через Котляровский ручей идет укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. На путепроводе через Кантемировскую улицу к этим работам готовятся, завершено устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения», – пояснил Кравцов.

В начале года мэр города Сергей Собянин заявил, что Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды будут объединены в Московский скоростной диаметр. Новая магистраль существенно разгрузить действующие трассы.

«Это разгрузка МКАД, Третьего транспортного кольца, огромного количества дорог, которые идут на юге, востоке, севере нашей столицы и сегодня наиболее перегружены», - сказал Собянин.

Он также отметил, что ввод диаметра снизит количество вредных выбросов на 20%.

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