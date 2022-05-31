РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мая. Мытищинская городская клиническая больница проводит выездную вакцинацию. Для этих целей есть специально оборудованный автобус, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мы можем осуществлять вакцинацию в любой точке округа. В настоящее время подготовлен график работы в районе «ЭкоБазара». Кроме того, мы готовы по заявкам выезжать на мытищинские предприятия. Призываем руководителей, юридических лиц воспользоваться услугами мобильного комплекса вакцинации», – отметил заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской ГКБ Максим Максимов.

Он добавил, что в наличии есть все вакцины.

Мобильный пункт вакцинации будет работать 3, 6, 9, 16, 20, 23, 27 и 30 июня с 10 до 17 часов на Бульваре ветеранов у «ЭкоБазара».

Еще один важный момент – диспансеризация. В настоящее время она осуществляется только в поликлиниках, но рассматривается вопрос организации выездной работы. Подробнее о диспансеризации можно узнать по ссылке: http://мгкб.рф/услуги-больницы/диспансеризация/.

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