РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске сгорело заброшенное здание учебного центра ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, никто не пострадал, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

Утром во вторник загорелось неэксплуатируемое здание 60А в поселке Дубровицы. На пожар выезжали 4 единицы спецтехники и 23 человека личного состава. Возгорание ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

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