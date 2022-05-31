РИАМО - 31 мая. С начала года сотрудники ГКУ «Пожарно-спасательный центр» города Москвы привлекались к реагированию на пожары и происшествия на 10% реже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник центра Иван Подоприхин.

«Если рассматривать оперативное реагирование с 1 января 2022 года на все происшествия, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика. Сократилось количество выездов в целом, в том числе на пожары. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с января по май - ред.) <…> почти на 10%», - рассказал Подоприхин.

С начала 2022 года сотрудники центра участвовали в тушении более 850 пожаров, 860 раз - в ликвидации ДТП, они спасли 350 человек.

В 2021 году подразделения центра выезжали на тушение пожаров более 2,1 тыс. раз. Более 22,3 тыс. раз спасатели ликвидировали последствия происшествий. Свыше 2 тыс. раз выполняли работы на месте ДТП. В прошлом году спасено 982 человека.

На сегодняшний день в штате центра 30 структурных и 40 реагирующих подразделений. Работают свыше 4,2 тыс. специалистов.

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