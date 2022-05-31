РИАМО - 31 мая. В столице действуют 522 подразделения добровольной пожарной охраны, в их составе 5540 человек, сообщается в материалах пресс-конференции «Пожарная охрана Москвы: достижения и перспективы» в информационном центре правительства города.

На круглосуточном дежурстве находится 89 пожарных команд, в их составе 271 добровольный пожарный и 116 единиц техники.

В 2022 году подразделения добровольной пожарной охраны привлекались к тушению пожаров 116 раз.

Также в этом году в Москве для предотвращения пожаров оборудовали более 1,3 тыс. км минерализованных противопожарных полос. В основном работы прошли в новой Москве.

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