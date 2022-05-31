РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мая. В Щелкове до 5 июня в рамках профилактического мероприятия госавтоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводится мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход». Основное внимание инспекторов направлено на соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 11 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Также особое внимание при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения направлено на профилактику и пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.