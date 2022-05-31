РИАМО - 31 мая. Для оперативного реагирования на природные пожары в столице находится в готовности группировка московской системы предупреждения и ликвидации ЧС, в ее составе более 31 тыс. человек и 6 тыс. единиц техники, сообщается в материалах пресс-конференции «Пожарная охрана Москвы: достижения и перспективы» в информационном центре правительства Москвы.

Кроме того, в готовности находятся сводные отряды поливомоечной техники в составе 2 тыс. человек и 650 единиц техники с дополнительным оборудованием для тушения природных пожаров.

В ТиНАО на круглосуточном дежурстве находятся экипажи из 14 поливомоечных машин.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что с 2011 года слаженная работа экстренных и оперативных служб столицы позволила спасти свыше 18 тыс. человек.

Сотрудники пожарной охраны также принимают участие в поисково-спасательных операциях, помогают транспортировать в больницы пострадавших в происшествиях, ликвидируют последствия дорожных аварий.

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