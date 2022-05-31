РИАМО - 31 мая. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили несколько «заблудившихся» украинских националистов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Их нашли подразделения Народной милиции ДНР, проверявшие территорию.

С 24 февраля на территории Украины проводится военная спецоперация. Одним из этапов, которой было освобождение Мариуполя, где в «Азовстали» были заблокированы украинский неционалисты.

Полностью территорию завода удалось освободить 20 мая. В плен сдались более 2 тыс. человек, по необходимости им оказали медицинскую помощь.

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