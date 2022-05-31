РИАМО - 31 мая. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы. Зоосад можно будет посетить с 07:30 до 22:00, а вход будет открыт до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Сейчас очень активны приматы – они уже начинают выходить в уличные вольеры и радуются наступлению тепла. Практически в любое время суток можно поглядеть на панд.

Многие из птиц обустраивают гнезда или уже заботятся о птенцах, к примеру, совы, пеликаны и бакланы. В первой половине дня на улицу стал выходить лесной кот манул.

Лето – высокий сезон в Московском зоопарке. Чтобы избежать скопления людей, работают дополнительные входы.

Попасть в зоопарк можно через Главный вход, Новый вход из метро «Баррикадная», через Детский зоопарк, а также через входы на улице Большая Грузинская и улице Красная Пресня.

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