РИАМО - 31 мая. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы. Зоосад можно будет посетить с 07:30 до 22:00, а вход будет открыт до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка.
Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Сейчас очень активны приматы – они уже начинают выходить в уличные вольеры и радуются наступлению тепла. Практически в любое время суток можно поглядеть на панд.
Многие из птиц обустраивают гнезда или уже заботятся о птенцах, к примеру, совы, пеликаны и бакланы. В первой половине дня на улицу стал выходить лесной кот манул.
Лето – высокий сезон в Московском зоопарке. Чтобы избежать скопления людей, работают дополнительные входы.
Попасть в зоопарк можно через Главный вход, Новый вход из метро «Баррикадная», через Детский зоопарк, а также через входы на улице Большая Грузинская и улице Красная Пресня.
Ранее в Московском зоопарке родился ягненок карликовой породы Уэссан. Малыш прекрасно себя чувствует, играет и растет.
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