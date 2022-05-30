РИАМО - 30 мая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов в составе делегации посетил Федеральный научный центр овощеводства в Одинцове. Одной из главных тем обсуждения стал полный переход на отечественные семена, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В состав делегации вошли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент ТПП Московской области Денис Французов, депутат Мособлдумы Сергей Маликов и зампред совета депутатов округа Красногорск Виталий Левченко.

«Основная задача сегодня, чтобы мы выращивали урожай овощных культур исключительно на отечественных семенах с большой долей наших подмосковных видов. Пока это не везде так. Мы обсудили с коллегами ряд предложений, как увеличить процент использования наших подмосковных семян бизнесом», - сказал Мурашов.

Он уточнил, что одна из идей – комплексное предложение, которое включает не только отечественные семена, но и удобрения, и средства защиты.

«Пакетное решение для бизнеса поможет также получить мировой стандарт качества для нашего урожая. Что касается качества семян, то мы не уступаем по параметрам, а где-то даже лучше европейских аналогов», - отметил Мурашов.

Федеральный научный центр овощеводства – является головным центром, координирующим исследования по селекции, семеноводству и возделыванию культур. Он работает с 1920 года.

«Одна из наших главных целей – обеспечить полную продовольственную безопасность. Раньше никто этим не занимался, такой необходимости просто не было. Хорошо, что институт продолжал существовать и работать», – рассказал Маликов.

На сегодняшний день в теплицах центра выращиваются свыше 1,29 тыс. сортов и гибридов по 120 культурам.

«Работы по семеноводству выполняются сейчас в основном за счет внебюджетных средств, но мы видим большой интерес со стороны бизнеса и сейчас прорабатываем совместные меры по увеличению использования отечественных семян в овощеводстве», - отметил глава центра, ученый, доктор наук Алексей Солдатенко.

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