РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Жители подмосковного Красногорска во вторник смогут получить бесплатные юридические консультации от адвокатов Московской областной коллегии, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В связи с предстоящим Днем российской адвокатуры филиал 88-ой Московской областной коллегии адвокатов проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам», во время которого адвокаты предоставляют всем обратившимся гражданам квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе по любым отраслям права.

Бесплатный прием проведут во вторник с 10:00 до 16:00 по адресу: Красногорск, ул. Советская, дом 1, офис МОКА. Нужно предварительно записаться по телефону: 8(498)786-15-15. Также можно получить консультацию по телефону. Еще один прием пройдет 1 июня по тому же адресу.

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