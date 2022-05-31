РИАМО - 31 мая. Во всем мире этот день посвящают беседам о вреде курения табачных изделий. А в России профессиональный праздник отмечают работники адвокатуры.

Всемирный день без табака

В 1987 году Всемирная организация здравоохранения закрепила за 31 мая Всемирный день отказа от табака. Эта дата призвана широко информировать людей о вредных и смертельных последствиях употребления табака, а также пассивного курения. Основная его задача – добиться отказа людей от табакокурения.

В России от проблем, связанных с курением, каждый месяц умирают порядка 300-400 тыс. человек. Это больше, чем в ДТП или от СПИДа. На сегодняшний день курят примерно 30% россиян.

Всемирный день блондинок

В последний день весны во всем мире отмечают день белокурых дам. По официальной версии, инициаторами создания такого дня стали американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не хотели воспринимать всерьез, не позволяли им расти по карьерной лестнице и всячески намекали на недалекий ум блондинок.

В России этот день впервые отпраздновали в 2006 году, да не просто так, а эксклюзивной премией «Бриллиантовая шпилька», где отметили самых умных, успешных и талантливых блондинок.

Ученые обращают внимание на то, что за последние 50 лет число светловолосых людей сократилось с 49% до 14% жителей земли.

День российской адвокатуры

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Интересно, что в России этот день тоже связан с историей адвокатской работы. 31 мая 2002 года президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», где были четко определены понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность».

Поскольку принятие этого документа было очень важно для работы адвокатов, в 2005 году 2 Всероссийским съездом адвокатов и был учрежден профессиональный праздник адвокатов.

День подразделений по делам несовершеннолетних

В России 31 мая отмечают День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. Дату выбрали в связи с постановлением совета народных комиссаров СССР, которым в 1935 году были учреждены секции по борьбе с беспризорностью и преступностью несовершеннолетних при отделениях милиции.

Тогда страну захлестнула волна детской преступности, поскольку после Первой мировой и Гражданской войн многие дети остались сиротами, лишились жилья и были вынуждены выживать как придется. В СССР для борьбы с детской преступностью создавались трудовые коммуны, детские дома, школы-колонии и детские комнаты милиции.

Сегодня спектр задач и методов подразделений расширился. Например, они защищают детей в случае, если родители уклоняются от своих обязанностей.

День семи дев

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По православному календарю 31 мая почитают память семи святых дев, пострадавших за веру в начале 4 века. А на Руси этот день называли Днем Федота Овсяника в честь племянника одной из этих дев, мученика Феодота.

Федота на Руси считали помощником весны, в этот день внимательно наблюдали за деревьями, особенно за дубами. Считалось, что если они развернут к 31 мая листья – урожай будет хорошим, если запаздывают, то и год будет голодным.

Именины

В этот день именины празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия.

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