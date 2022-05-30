РИАМО - 30 мая. Проверки соблюдения требований пожарной безопасности прошли на 9,5 тыс. объектах газового хозяйства Московской области. Сейчас в регионе действует пожароопасный период, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Сотрудники «Мособлгаза» дополнительно осмотрели 851 маршрут газораспределительных сетей, который находится рядом с лесными массивами и торфяниками. Также были проверены устройства, необходимые для заземления и защиты от молний.

Территории вблизи объектов газового хозяйства очистили от сухой травы, отходов и горючих материалов.

Каждую весну объекты готовят к сезону лесных пожаров. Специалистов инструктируют, утверждают графики круглосуточного дежурства. К ликвидации ЧС постоянно готовы более 160 единиц спецтехнии и 90 аварийных бригад.

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