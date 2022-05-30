РИАМО - 30 мая. Компания «Газпром» сообщила, что 30 мая не получила платеж за топливо за апрель от нидерландской компании GasTerra, сообщает Федеральное агентство новостей.

В связи с этим «Газпром» уведомил нидерландскую компанию о приостановке поставок «голубого» топлива с 31 мая.

Ранее в компании GasTerra сообщили, что не будут оплачивать газ из России в рублях.

С 1 апреля Россия принимает оплату за газ в рублях. Это было вызвано недружественными действиями со стороны Евросоюза, страны которого ввели в отношении РФ беспрецедентные санкции, направленные на разрушение экономики страны.

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