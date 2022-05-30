РИАМО - 30 мая. Продлены сроки приема заявок на участие в Национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters. Из-за большого количества участников сроки сдвинули до 12 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Изначально планировалось закончить примем заявок 29 мая.

«Мы анализируем все обращения и видим, что в последние дни очень много вопросов связано с увеличением срока приема заявок. В данный период времени большинство участников сдают экзамены или готовятся к ним, поэтому сложно в короткие сроки заполнить форму заявки и оформить портфолио в соответствии с требованиями», - рассказал руководитель чемпионата Борислав Володин.

Заявки принимаются на сайте, там уже зарегистрировано более 8 тыс. личных кабинетов участников. Они будут бороться за победу в 2 возрастных категориях – от 18 до 35 и от 14 до 17 лет. Призовой фонд конкурса – 23,75 млн рублей.

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