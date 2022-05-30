РИАМО - 30 мая. Компания «Россети Московский регион» провела в Можайском округе противоаварийное, противопожарное, антитеррористическое совместное учение по отработке взаимодействия при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

В учениях поучаствовали органы исполнительной власти Подмосковья, территориальных подразделений ГУ МЧС России по Московской области, диспетчерской службы филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. В тренировке задействовали диспетчерский и производственный персонал филиала «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети». Участниками стали представители Минэнерго области, АО «Мосэнергосбыт», ГУ МВД России по Московской области, ГУ Росгвардии по региону, Ростехнадзора, АО «Мособлэнерго», ГКУ МО «МОС АВС», ГКУ МО «Мособлпожспас», администрации Можайского округа, ГКУ МО «Мособллес».

По легенде учения, в результате срабатывания необнаруженного взрывного устройства на подстанции 110 кВ «Макарово» возник пожар трансформатора, который привел к возгоранию сухой травы с переходом в лесной пожар. Это привело к отключению высоковольтных воздушных линий и обесточению 560 трансформаторных подстанций, 82 социально значимых объектов, свыше 9 тыс. человек жителей Можайского округа.

Специалистам компании «Россети Московский регион» предстояло оперативно запитать потребителей, в том числе социально значимые объекты, от резервных источников снабжения электроэнергией, незамедлительно устранить повреждения и восстановить электроснабжение по нормальной схеме.

Общее руководство, а также координацию действий энергетиков, органов госвласти и органов местного самоуправления, других организаций осуществлял штаб под управлением замначальника Управления министерства энергетики области Николая Босого.

Участники учения отработали порядок информационного взаимодействия электросетевых и сбытовых организаций при нарушении электроснабжения. В результате совместных действий в установленные сроки все условные повреждения на электросетевых объектах были устранены и нормальная схема электроснабжения потребителей восстановлена.

В ходе практической части по замыслу тренировки на территорию высоковольтной подстанции проникли нарушители, которые заложили муляж взрывного устройства, что представляло существенную угрозу выхода из строя электросетевого оборудования энергообъекта, который обеспечивает электроэнергией большое количество потребителей Можайского округа. В ходе решения поставленной задачи сотрудники ЧОП, Росгвардии отработали практические действия по обнаружению, задержанию и обезвреживанию нарушителей.

Также участники учения и специалисты «Россети Московский регион» продемонстрировали навыки тушения пожара электросетевого оборудования. Мобильная бригада Можайского РЭС продемонстрировала подключение передвижной электроустановки обратной трансформации.

«По результатам проведенной тренировки успешно выполнены поставленные задачи. Вместе с тем, будут разработаны мероприятия по дальнейшему повышению качества оперативного реагирования и взаимодействия всех участников учения», – отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и противоаварийному управлению – директор ситуационно-аналитического центра «Россети Московский регион» Дмитрий Пушкарский.

В завершение мероприятия состоялась демонстрация спецтехники, которую участники учения используют ежедневно в своей работе.

«Отработка взаимодействия энергетиков, представителей местного самоуправления и смежных организаций всех уровней на учениях служит качественной реализации мероприятий в случае возможных технологических нарушений, а полученные навыки, которые приобретают участники таких мероприятий, остаются весьма востребованы», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

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