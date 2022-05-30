РИАМО - 30 мая. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что критики проведения Россией спецоперации на Украине должны безвозвратно уезжать в Германию, сообщает Газета.ru.

Этим заявлением он ответил на решение немецких властей упростить въезд в страну тем, кто критикует военную деятельность ВС РФ на Украине.

«Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что нужно подумать о льготном въезде в РФ тем, кто не согласен с политикой властей Германии.

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