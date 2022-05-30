РИАМО - 30 мая. Дачникам и садоводам из Можайского и Наро-Фоминского городских округов рассказали о преимуществах «дачной амнистии» на встречах, которые прошли по инициативе министерства имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

Также жители СНТ обсудили с представителями профильных структур вопросы, касающиеся пожарной безопасности, вывоза мусора, передачи объектов электросетевого имущества СНТ на баланс территориальным сетевым организациям.

«На сегодня в Подмосковье мы выявили около 160 тыс. участков с неоформленными объектами. Если год назад, по статистике, в среднем в месяц ставилось на учет 1,2 тыс. объектов недвижимости, то сейчас эта цифра выросла вдвое – 2,4 тыс. в месяц», – сказала зампред правительства региона Анна Кротова.

По ее словам, в муниципальные бюджеты городских округов с начала текущего года поступило 4,7 млрд рублей. Это на 400 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Сегодня в Можайском округе насчитывается 303 СНТ, не поставлено на учет 2720 объектов. В Наро-Фоминском округе числится 628 СНТ, при этом не зарегистрировано 4947 объектов недвижимого имущества.

Преимущества «дачной амнистии»

«Основная цель проводимой в Подмосковье «дачной амнистии» – легализация объектов недвижимости, которые уже находятся в пользовании их владельцев, но не оформлены должным образом. Льготный режим позволяет оформить частные дома, дачные постройки и землю с минимальным пакетом документов и в короткие сроки», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что с мая этого года сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до 3 дней, а при подаче через МФЦ – до 5 рабочих дней.

Адигамова подчеркнула, что у владельцев после оформления прав появится масса возможностей. К примеру, они смогут продать имущество, подарить, сдать в аренду или в залог. Кроме того, на участке можно прописаться, прикрепиться к детсаду и поликлинике, а также получить компенсацию при утрате имущества.

Министр добавила, что при оформлении дома также можно будет провести газ, получить налоговый вычет до 260 тыс. рублей и скидку на транспортный налог – первый год 100%, второй год – 50%. Можно экономить на электричестве до 30%. При этом пенсионеры освобождаются от налога на дом.

«Подобные заседания полезны для каждого председателя СНТ. Именно здесь мы получаем актуальную информацию из первых уст. Сегодня мы подискутировали на тему постановки земель на кадастровый учет и обсудили тонкости налогообложения. Отмечу программу «дачная амнистия», она действительно работает. Мы без проблем оформили наши соседствующие участки, ведь это заняло минимум времени. Удобно и доступно», – резюмировал председатель СНТ «Колос» Можайского округа Юрий Чуфистов.

«Дачная амнистия» будет действовать до 2031 года, жители Подмосковья в этот период могут зарегистрировать дачный дом по упрощенному порядку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области огромное количество дачных и коттеджных поселков, при этом со стороны их жителей есть большой запрос на легкую и прозрачную регистрацию недвижимости.

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