РИАМО - 30 мая. Дачникам и садоводам из Можайского и Наро-Фоминского городских округов рассказали о преимуществах «дачной амнистии» на встречах, которые прошли по инициативе министерства имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
Также жители СНТ обсудили с представителями профильных структур вопросы, касающиеся пожарной безопасности, вывоза мусора, передачи объектов электросетевого имущества СНТ на баланс территориальным сетевым организациям.
По ее словам, в муниципальные бюджеты городских округов с начала текущего года поступило 4,7 млрд рублей. Это на 400 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Сегодня в Можайском округе насчитывается 303 СНТ, не поставлено на учет 2720 объектов. В Наро-Фоминском округе числится 628 СНТ, при этом не зарегистрировано 4947 объектов недвижимого имущества.
Преимущества «дачной амнистии»
«Основная цель проводимой в Подмосковье «дачной амнистии» – легализация объектов недвижимости, которые уже находятся в пользовании их владельцев, но не оформлены должным образом. Льготный режим позволяет оформить частные дома, дачные постройки и землю с минимальным пакетом документов и в короткие сроки», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что с мая этого года сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до 3 дней, а при подаче через МФЦ – до 5 рабочих дней.
Адигамова подчеркнула, что у владельцев после оформления прав появится масса возможностей. К примеру, они смогут продать имущество, подарить, сдать в аренду или в залог. Кроме того, на участке можно прописаться, прикрепиться к детсаду и поликлинике, а также получить компенсацию при утрате имущества.
Министр добавила, что при оформлении дома также можно будет провести газ, получить налоговый вычет до 260 тыс. рублей и скидку на транспортный налог – первый год 100%, второй год – 50%. Можно экономить на электричестве до 30%. При этом пенсионеры освобождаются от налога на дом.
«Дачная амнистия» будет действовать до 2031 года, жители Подмосковья в этот период могут зарегистрировать дачный дом по упрощенному порядку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области огромное количество дачных и коттеджных поселков, при этом со стороны их жителей есть большой запрос на легкую и прозрачную регистрацию недвижимости.
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