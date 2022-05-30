РИАМО - 30 мая. С начала текущего года активные пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» зафиксировали в Подмосковье 25 153 случая нарушения правил парковки, из них 19 365 – в местах, предназначенных для зеленых насаждений, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

179 нарушений было выявлено на детских игровых и спортплощадках.

«Также за это время назначено более 2 тыс. штрафов на общую сумму около 6 млн рублей. Все нарушения устранены, и, надеемся, что такая внушительная статистика нарушений и штрафов поможет всем желающим припарковаться в неположенном месте, помнить также о комфорте и других жителей», - сказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Каждый неравнодушный житель Подмосковья может стать «народным инспектором» и следить за порядком в своем дворе. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Добродел» и в подразделе «Народный инспектор» сделать короткую видеозапись по темам: размещение транспорта на зеленых насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта.

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