РИАМО - 30 мая. На территории Московской области вводят электронные свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута. Для того, чтобы получить эти документы перевозчику нужно подать заявку на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Ранее документ нужно было получать на бланке строгой отчетности в МФЦ. Теперь свидетельство и карта маршрута поступят в виде электронной карты с QR-кодом в личный кабинет на портале», – рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга называется «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок». Она находится на портале в разделе «Бизнес», затем нужно нажать на вкладку «Транспорт».

Этой услугой могут вопользоваться ИП и юрлица, которым нужно получить дубликат утерянных документов или переоформить ранее выданные документы.

Чтобы подать заявления, нужно сообщить регистрационный номер в реестре маршрутов перевозок, номер и наименование маршрута, причину переоформления.

Заявление рассматривают в течение 5 дней. За услугу платить не нужно.

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается на 5 лет. Карта маршрута перевозок выдается на срок действия свидетельства об осуществлении перевозок или государственного контракта.

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