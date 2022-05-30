РИАМО - 30 мая. На территории Московской области вводят электронные свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута. Для того, чтобы получить эти документы перевозчику нужно подать заявку на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Услуга называется «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок». Она находится на портале в разделе «Бизнес», затем нужно нажать на вкладку «Транспорт».
Этой услугой могут вопользоваться ИП и юрлица, которым нужно получить дубликат утерянных документов или переоформить ранее выданные документы.
Чтобы подать заявления, нужно сообщить регистрационный номер в реестре маршрутов перевозок, номер и наименование маршрута, причину переоформления.
Заявление рассматривают в течение 5 дней. За услугу платить не нужно.
Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается на 5 лет. Карта маршрута перевозок выдается на срок действия свидетельства об осуществлении перевозок или государственного контракта.
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