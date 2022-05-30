РИАМО - 30 мая. В столице 4 июня пройдет ретро-парад городского транспорта. Зрителей ждут на Чистопрудном бульваре, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Лискутов.

«Отличная будет выставка, очень интересная, приходите и получите удовольствие», - пригласил горожан и гостей столицы Ликсутов в эфире «Авторадио».

Особым участником парада станет специальный ретро автомобиль для гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ.

Ранее Ликсутов рассказал о том, что в столице снизилось число ДТП с начала года, в том числе улучшился показатель по количеству дорожных аварий с участием машин каршеринга.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.