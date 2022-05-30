РИАМО - 30 мая. В столице 4 июня пройдет ретро-парад городского транспорта. Зрителей ждут на Чистопрудном бульваре, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Лискутов.
«Отличная будет выставка, очень интересная, приходите и получите удовольствие», - пригласил горожан и гостей столицы Ликсутов в эфире «Авторадио».
Особым участником парада станет специальный ретро автомобиль для гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ.
Ранее Ликсутов рассказал о том, что в столице снизилось число ДТП с начала года, в том числе улучшился показатель по количеству дорожных аварий с участием машин каршеринга.
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