Социальные выплаты в Подмосковье вырастут с 1 июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев 30 мая на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Подробности – в материале РИАМО.

Федеральный уровень

пресс-служба Президента Российской Федерации

На прошлой неделе состоялся Госсовет по вопросам социальной поддержки, снижения уровня бедности и повышения качества жизни. На нем президент Российской Федерации Владимир Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также об индексировании пенсий неработающим пенсионерам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Индексация социальных выплат пройдет с 1 июня 2022 года.

«Прежде всего хочу обратить внимание, что наш президент на прошлой неделе провел президиум государственного совета, касался он социальных вопросов. И прежде всего поддержки многодетных семей, всех, кто нуждается в дополнительном внимании, а также пенсионеров», – сказал Воробьев на оперативном совещании.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 15279 рублей. Это позволит повысить зарплаты более чем 4 миллионам работников.

С 1 июня региональный прожиточный минимум увеличится на 1500 рублей и составит 16223 рубля.

«Часто жители спрашивают, как и для чего считается прожиточный минимум. В подавляющем большинстве случаев это база, с которой начисляются и производятся выплаты разным социальным группам, разным жителям нашей области и страны», – объяснил Воробьев.

Как отметил губернатор, благодаря увеличению прожиточного минимума помощь получат еще порядка 40 тысяч жителей Московской области.

Что такое МРОТ и на что он влияет>>

Поддержка семей с детьми

Около 350 тысяч семей с детьми в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 лет будут получать прибавку к пособиям в размере от 700 до 1400 рублей. Таким образом минимальный размер выплаты вырастет до 7869 рублей.

«Такую помощь в области получает 164 тысячи семей с небольшим доходом», – сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Данная выплата зависит от среднедушевого дохода, который не должен превышать прожиточный минимум на каждого члена семьи, и имущественной обеспеченности – в собственности не должно быть больше одной квартиры, машины и дома.

«Выплачивается фиксированный процент от прожиточного минимума на каждого ребенка. Сейчас это 7153 рубля – 50 % (если разница между доходом на члена семьи и прожиточным минимумом меньше или равна 7153 рублям), 10729 рублей – 75 % (если разница меньше или равна 10729 рублям и больше 7153 рублей), 14306 рублей – 100 % (если разница больше 10729 рублей)», – поясняется в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Как семьям с детьми получить билеты на поезд или самолет по льготным ценам>>

Помощь пенсионерам

Коснулись меры поддержки и пенсионеров.

«19 тысяч рублей у нас будет средний размер пенсии в Подмосковье», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Кроме того, с 1 июня на 10 % повышается пенсия для неработающих пенсионеров.

Как подготовиться к выходу на пенсию по старости в Московской области>>

Акцент на удобстве для жителей

Воробьев отметил, что все выплаты будет начисляться автоматически в беззаявительном порядке, никаких документов для этого собирать не надо, как и дополнительно посещать ведомства.

Губернатор сделал акцент на удобстве жителей в вопросе получения выплат и поручил информировать население об автоматизации процесса начисления.

«Что важно, и прошу Людмилу Сергеевну Болатаеву (министра социального развития Московской области – ред.) вместе с информационным блоком разъяснять, что все эти выплаты производятся автоматически, никуда бегать, никакие бумаги собирать не надо», – уточнил Воробьев в ходе совещания.

Сегодняшняя система позволяет это делать в удобном режиме, уточнил глава региона.

Бизнесу, предприятиям и фермерам

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов губернатор также обозначил необходимость содействия бизнесу и предприятиям.

«Мы в прошлом году выросли на 9,5 % по малому бизнесу. Задача – и дальше увеличивать присутствие тех, кто обеспечивает рабочие места, оказывает услуги», – сказал Воробьев.

Он отметил, что профильные ведомства и главы территорий должны максимально содействовать предпринимательству, предлагать те или иные формы ведения бизнеса.

«Предусмотрен ряд больших и важных программ. И по банкам, и по предоставлению земли, по франшизе мы также приняли ряд решений, которые позволят получить заметную поддержку и помощь», – уточнил Воробьев.

Новая экономика Подмосковья: импортозамещение, поддержка бизнеса и IT>>

Форум для бизнесменов

Губернатор анонсировал проведение форума, посвященного изучению лучших бизнес-практик, повышению производительности труда и импортозамещению.

Он отметил, что с инициативой выделения площадки и спикеров выступил Сбербанк. Инициативу поддержал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

«В форуме могут участвовать все, кто заинтересован <...> в лучших практиках ведения бизнеса. Это важно всегда, особенно сейчас, когда действуют большие программы поддержки по импортозамещению, по экспортному потенциалу», – заключил губернатор.

В Подмосковье реализуется 117 проектов по импортозамещению. Среди мер поддержки субсидирование части ставки по кредиту, земля в аренду за 1 рубль и другие программы.

«Период кризиса – лучшее время»: эксперты о том, стоит ли открывать бизнес в 2022 году>>