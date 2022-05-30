РИАМО - 30 мая. Постепенно ситуация с поставками запчастей для автомобилей в столице выравнивается, логистические цепочки восстанавливаются, заявил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Лискутов.

«Я считаю, что эти логистические цепочки, они уже восстанавливаются и постепенно все становится проще и проще приобрести – раз. Во вторых, курс валюты, соответственно, становится тоже выгоднее, поэтому запчасти тоже на рубли теперь выглядят, даже с учетом этих логистических, дополнительных затрат, кое-где становятся, ну, более-менее понятны», - сказал Ликсутов в эфире «Авторадио».

Он добавил, что в связи с улучшениями в этом направлении в ближайшее время не прогнозируется повышение цен на крашеринг. ​

Ранее из России ушли некоторые производители авто и комплектующих к ним. Приостановка их деятельности стала часть санкций, направленных на подрыв экономики России, после начала ее спецоперации на Украины.

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