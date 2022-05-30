РИАМО - 30 мая. Холодный май в столице в середине текущей недели сменит теплый июнь. Начало первого летнего месяца будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице в первые дни лета ожидается существенное повышение температуры. После дождей и гроз в начале недели характер погоды изменится, в права вступит антициклон.

В ночь на 1 июня столбики термометров не опустятся ниже 12 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, а по области – до 24 градусов.

В четверг и пятницу сохранится переменная облачность, в ночное время дождя не будет, днем возможны кратковременные осадки. Температурный режим сохранится.

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