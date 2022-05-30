РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Сотрудники аппарата Главного следственного управления продолжают оказывать помощь гражданам, эвакуированным с территорий ДНР и ЛНР. Для соблюдения и обеспечения законных прав и интересов беженцев они провели личный прием вынужденных переселенцев в Красногорске. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по региону.

Сотрудники Главного следственного управления пообщались с администрацией центра, на территории которого организован пункт временного размещения. Директор учреждения заверил представителей ведомства, что беженцам обеспечены комфортные условия проживания и оказывается вся необходимая помощь, в том числе высокопрофессиональная помощь медицинского характера, в чем офицеры смогли убедиться лично.

В ходе личного приема были приняты 12 человек. Сотрудники ответили на все имеющиеся у беженцев вопросы, а также заверили, что будут на всех этапах оказывать содействие в получении документов, необходимых для дальнейшего проживания в России, а также в получении установленных законом выплат. Граждане с радушием и теплотой приняли офицеров, поблагодарив их за проявленное внимание и помощь. Следователи выразили готовность и в дальнейшем оказывать всяческое содействие в решении любых проблем и вопросов, с которым могут столкнуться беженцы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил оказывать беженцам максимальное внимание и поддержку. Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале.

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