РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. В Концертном зале «Вегас Сити Холл» в подмосковном Красногорске 31 мая пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса «7 нот Подмосковья», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

31 мая в 18:00 в концертном зале «Вегас Сити Холл» начнется детский музыкальный праздник «Миллион огней» – гала-концерт и церемония награждения лауреатов фестиваля-конкурса «7 нот Подмосковья».

Фестиваль-конкурс был учрежден в 2015 году детской концертной студией «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке министерства культуры Московской области.

В этом году в проекте приняли участие более 1 тысячи человек в возрасте от 6 до 20 лет. Отборочные выступления конкурсантов приняли 5 подмосковных площадок: Дворец культуры «Балашиха», Клинская детская школа искусств имени П.И. Чайковского и музей-заповедник П.И. Чайковского, культурный центр Любови Орловой в Звенигороде, хореографическая школа им. Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске.

Победители определялись в 8 номинациях – «Современная хореография», «Классическая хореография», «Народный танец», «Ритмы улиц. StreetDance», «Академический вокал», «Фольклор», «Эстрадный вокал» и в специальной номинации «Мое Подмосковье».

На гала-концерте будут награждены 52 победителя во всех номинациях. Вниманию зрителей представят специальные номера-коллаборации с участием лауреатов и членов жюри. Всего на сцену выйдут более 300 лауреатов, участников и гостей фестиваля.

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