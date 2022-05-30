РИАМО - 30 мая. За прошедшую неделю в Московской области на кадастровый учет поставили 4 жилых дома и 2 таунхауса, расположенных в трех муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Теперь владельцы этих домов смогут полноценно распоряжаться своей недвижимостью: оформить права собственности, продать, завещать и подарить квартиры.

Три малоэтажных жилых дома получили кадастр в Орехово-Зуевском городском округе в составе ЖК «Премьера».

Также кадастр присвоили двум таунхаусам в составе ЖК «Футуро парк» в деревне Покровское городского округа Истра. Кроме того, завершена постановка на учет жилого дома в ЖК «Серебро» в городском округе Пушкинский.

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