РИАМО - 30 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный переговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему организовать встречу с Украиной и ООН, пишет газета «Известия».

«Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения», — отметили в администрации турецкого президента.

Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили несколько раз в Белоруссии и в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации соседней страны. Также спецоперация направлена на освобождения населения Донбасса.

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