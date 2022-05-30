РИАМО - 30 мая. В минувшие выходные в Московской области прошла ежегодная акция «Библионочь». В мероприятии приняли участие более 42 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Московская область каждый год принимает участие во Всероссийской акции. В этом году свои программы подготовили около 800 местных библиотек. Всего для жителей и гостей региона организовали свыше 2 тыс. мероприятий.

«Самыми посещаемыми стали библиотеки Краснознаменска, Дубны, Коломны, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского округов», - сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как рассказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, библиотеки подготовили насыщенную программу. Гости могли поучаствовать в мастер-классах. Побывать на встречах с известными людьми, посмотреть кинопоказы.

«Программа рассчитана на гостей всех возрастов. Мероприятия в рамках акции проводились бесплатно», - добавила Харламова.

«Библионочь» прошла в Московской области в 11-й раз. Для жителей и гостей Подмосковья это возможность обсудить любимые книги, принять участие в литературных конкурсах, экскурсиях, послушать лекции.

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