РИАМО - 30 мая. На прошлой неделе подмосковный Центр управления регионом обработал 7,5 тыс. заявок от местных жителей по теме ЖКХ. Решено было более 4,1 тыс. обращений, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Заявок стало меньше в 15 муниципалитетах. Заметное снижение показали муниципалитеты - Лотошино (-80%), Власиха (-63%), Шатура (-53%), Бронницы (-43%), Рузский (-29%). Из Восхода не поступило ни одного обращения.

Больше всего обращений поступило от жителей по поводу уборки в подъездах (747 заявок). Число обращений выросло от всех округов.

Также много заявок поступило по поводу неисправностей в лифтах (516). Меньше стало таких обращений в 12 муниципалитетах. Наивысшие темпы продемонстрировали городские округа Наро-Фоминский (-78%), Королёв (-70%), Богородский (-50%). Из Бронниц, Власихи, Клина, Протвина и Фрязина не поступало жалоб на неисправные подъемные механизмы.

В топ-3 обращений также вошла тем неисправности дверей и запирающих устройств (298 заявок). Число обращений по этому поводу увеличилось также практически во всех городских округах. Но в Лобне оно снизилось на 29%, а из Ступина таких не было вовсе.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.