РИАМО - 30 мая. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Крокус Сити Океанариум в течение всего дня бесплатно*, сообщили в пресс-службе океанариума.

В этот день дети смогут не только окунуться в увлекательный подводный мир океанариума и познакомиться с более чем 3 тыс. обитателей на 3 тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции и поучаствовать в мастер-классах, на которых смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

Крокус Сити Океанариум работает с 10:00 до 22:00 и находится в 3 минутах от метро «Мякинино».

*100% скидка по промокоду DETI при покупке детского билета на сайте: https://crocus-oceanarium.ru. Промокод действует в период с 26 мая 2022 года 00:00 по 1 июня 2022 года 22:00 только на дату посещения – 01 июня 2022 года. Дети до 14 лет посещают океанариум в сопровождении взрослого.

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