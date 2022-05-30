РИАМО - 30 мая. Четыре водных объекта, расположенных в Подмосковье, получили санитарно-эпидемиологические заключения на использование для рекреационных целей, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

Речь идет о городском пляже в Краснознаменске, западной части обводненного карьера «Байкал» в Павловском Посаде. Также заключение выдали юго-восточной части искусственного карьера «Евсеево» в Павловском Посаде и бухте «Живописная» (водный объект река Москва) в Одинцовском городском округе.

Чтобы обеспечить безопасность воды летом, будут контролировать ее качество по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Жителям Подмосковья напомнили, что купаться можно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта.

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