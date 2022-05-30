РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. 15 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из подмосковного Красногорска отправились на отдых к морю, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник. Он напомнил, что в первый день лета, 1 июня, отметят очень добрый и важный праздник - День защиты детей. В округе для ребят пройдет много развлекательных мероприятий, найти информацию обо всех событиях можно на сайте: красногорск.культураобъединяет.рф.

«15 детей от 7 до 15 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 27 мая отправились отдыхать к морю. Выдача путевок продолжается. Подать заявление в Красногорское управление социальной защиты населения можно на портале госуслуг», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Глава округа также добавил, что в понедельник 1388 выпускников этого года и 184 выпускника прошлых лет сдали ЕГЭ по русскому языку.

1 июня начинают работать 29 школьных трудовых бригад - 320 учеников будут приводить в порядок свои школы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.