РИАМО - 30 мая. Жители Подмосковья, которые оплачивают счета за ЖКХ в «МосОблЕИРЦ», получили кешбэк на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Подмосковье продолжается акция «Кешбэк» за оплату коммунальных услуг картой «Мир». За время действия акции 325 тыс. пользователей «Умной платежки» вернули себе более 100 млн рублей», – сказал министр регионального МинЖКХ Антон Велиховский.

Он напомнил, что получать кешбэк по карте «Мир» можно после каждого платежа в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Акция действует до конца текущего года.

Для получения «Кешбэка» нужно иметь карту «Мир». Далее нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности или через личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн».

После нужно оплатить коммуналку по карте «Мир» через личный кабинет на сайте или через приложение. Возврат денег в размере 1% придет не ранее 3-х рабочих дней с момента покупки, в среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Максимальная сумма кешбэка не ограничена.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.